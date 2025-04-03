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Бойцы «Днепра» уничтожили до 60 военных ВСУ

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российские подразделения группировки «Днепр» уничтожили за сутки до 60 боевиков ВСУ, сообщило Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Нанесено поражение формированиям механизированной, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области. Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.