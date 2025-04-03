ВС РФ освободили Лобковое в Запорожской области и Веселое в ДНР

Помимо этого, российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области. В результате действий ВС РФ было уничтожено до 60 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.