ВС РФ освободили Лобковое в Запорожской области и Веселое в ДНР

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. В результате решительных действий подразделений группировки войск “Днепр” освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», — указано в сообщении ведомства.
Помимо этого, российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области. В результате действий ВС РФ было уничтожено до 60 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА).
Согласно данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции российская армия уничтожила 33 624 единицы военной автомобильной техники.
30 марта в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике. Успешное наступление провели подразделения группировки войск «Центр».