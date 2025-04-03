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ВС РФ освободили Лобковое в Запорожской области и Веселое в ДНР

Вооруженные силы России (ВС РФ) освободили населенные пункты Лобковое в Запорожской области и Веселое в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 3 апреля сообщило Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики. В результате решительных действий подразделений группировки войск “Днепр” освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области», — указано в сообщении ведомства.

Помимо этого, российская армия нанесла поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области. В результате действий ВС РФ было уничтожено до 60 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.

Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили управляемую авиационную бомбу JDAM и три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, а также 138 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа (БПЛА).

Согласно данным Минобороны РФ, всего с начала проведения специальной военной операции российская армия уничтожила 33 624 единицы военной автомобильной техники.

30 марта в Минобороны сообщили, что российские военные освободили населенный пункт Запорожье в Донецкой Народной Республике. Успешное наступление провели подразделения группировки войск «Центр».