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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга»

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, ВСУ потеряли за сутки до 235 военнослужащих и танк, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Веролюбовка, Часов Яр, Курдюмовка, Константиновка и Плещеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, украинские войска потеряли до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.