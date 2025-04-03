Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий «Юга»

«Подразделения “Южной” группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Северск, Миньковка, Веролюбовка, Часов Яр, Курдюмовка, Константиновка и Плещеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.
По данным ведомства, украинские войска потеряли до 235 военнослужащих, танк, бронетранспортер, семь пикапов и четыре орудия полевой артиллерии, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.