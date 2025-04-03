ВСУ потеряли 125 боевиков в зоне действий подразделений «Востока» за сутки

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сводке.
Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле (ДНР) и Январское Днепропетровской области.
«Потери противника составили до 125 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства», — добавили в ведомстве.