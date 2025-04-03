ВСУ потеряли 125 боевиков в зоне действий подразделений «Востока» за сутки

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.