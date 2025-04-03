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ВСУ потеряли 125 боевиков в зоне действий подразделений «Востока» за сутки

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение бригадам ВСУ в ДНР и Днепропетровской области, ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, сообщили в сводке Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Восток” продолжили продвижение в глубину обороны противника», — говорится в сводке.

Нанесено поражение живой силе и технике танковой, трех механизированных, пехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле (ДНР) и Январское Днепропетровской области.

«Потери противника составили до 125 военнослужащих, три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства», — добавили в ведомстве.