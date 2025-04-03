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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада»

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Российская группировка «Запад» нанесла поражение формированиям четырех украинских бригад в районах различных населенных пунктов Харьковской области и ДНР, потери противника составили более 200 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Запад” улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике танковой, двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новомихайловка, Редкодуб и Новое Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке российского военного ведомства.

«ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.