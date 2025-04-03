Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Запада»

«ВСУ потеряли свыше 200 военнослужащих, два танка, боевую бронированную машину, четыре пикапа и шесть орудий полевой артиллерии, в том числе 155-мм гаубицу М198 производства США. Уничтожены три склада боеприпасов», — добавили в МО РФ.