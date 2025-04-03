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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действия «Центра»

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Подразделения группировки войск «Центр» улучшили тактическое положение, ВСУ потеряли за сутки до 440 военнослужащих, немецкий танк Leopard, четыре бронемашины, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Подразделения группировки войск “Центр” улучшили тактическое положение. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской, десантно-штурмовой бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты, двух бригад нацгвардии и отряда специального назначения “Омега” в районах населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Котлино, Ленина, Удачное, Преображенка и Алексеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сводке министерства.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 440 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины, включая бронетранспортер М113 производства США и бронетранспортер VAB производства Франции, уничтожены семь автомобилей и два артиллерийских орудия.