ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта
Подразделения «Восточной» группировки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике.
Бойцы группировки «Днепр» заняли село Лобковое в Запорожской области.
Группировка «Север» противостоит противнику на Белгородском направлении
Военнослужащие «Северной» группировки атаковали пять бригад и два штурмовых полка противника в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы и Петрушевка Сумской области.
«Потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.
Подразделения «Запада» продвинулись по переднему краю
Бойцы «Запада» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Каменка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новомихайловка, Редкодуб и Новое ДНР.
Потери ВСУ в живой силе превысили 200 человек. Также украинская сторона лишилась двух танков, боевой бронированной машины, четырех пикапов, шести орудий полевой артиллерии и трех складов боеприпасов.
Бойцы «Южной» группировки заняли выгодные позиции
Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение шести бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.
ВСУ потеряли порядка 235 человек, танк, бронетранспортер, семь пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Группировка «Центр» улучшила тактическое положение
Подразделения «Центральной» группировки атаковали восемь бригад, штурмовой полк и отряд спецназначения «Омега» в районах семи населенных пунктов ДНР.
За сутки ВСУ потеряли порядка 440 боевиков, танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.
Бойцы «Востока» заняли новые рубежи
Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле ДНР и Январское Днепропетровской области.
Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 125 человек. Также российские бойцы уничтожили три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии ВСУ.
«Днепр» подавил оборону противника в Запорожской области
Подразделения «Днепра» атаковали семь бригад противника в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области.
«Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.
Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА
Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию ракетно-космической промышленности Украины, цехам производства БПЛА, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.
Российские средства ПВО за сутки сбили:
- управляемую авиационную бомбу JDAM;
- три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
- 138 БПЛА самолетного типа.