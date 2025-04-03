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Главное из брифинга Минобороны 3 апреля 2025 года: последние новости на сегодня

Редакция Новостей Mail представляет дайджест новостей об основных событиях в зоне СВО 3 апреля на основе сводки Министерства обороны РФ.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

ВС РФ взяли под контроль два населенных пункта

Подразделения «Восточной» группировки продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Веселое в Донецкой Народной Республике.

Бойцы группировки «Днепр» заняли село Лобковое в Запорожской области.

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Карта предоставлена «ИД КоммерсантЪ»

Группировка «Север» противостоит противнику на Белгородском направлении

Военнослужащие «Северной» группировки атаковали пять бригад и два штурмовых полка противника в районах населенных пунктов Миропольское, Проходы и Петрушевка Сумской области.

«Потери противника составили до 75 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина, четыре автомобиля, три орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы», — сообщили в Минобороны РФ.

Подразделения «Запада» продвинулись по переднему краю

Бойцы «Запада» ударили по пяти бригадам противника в районах населенных пунктов Каменка, Кондрашовка, Загоруйковка, Новая Кругляковка Харьковской области, Новомихайловка, Редкодуб и Новое ДНР.

Потери ВСУ в живой силе превысили 200 человек. Также украинская сторона лишилась двух танков, боевой бронированной машины, четырех пикапов, шести орудий полевой артиллерии и трех складов боеприпасов.

Бойцы «Южной» группировки заняли выгодные позиции

Подразделения группировки «Юг» нанесли поражение шести бригадам противника в районах семи населенных пунктов ДНР.

ВСУ потеряли порядка 235 человек, танк, бронетранспортер, семь пикапов, четыре орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.

Группировка «Центр» улучшила тактическое положение

Подразделения «Центральной» группировки атаковали восемь бригад, штурмовой полк и отряд спецназначения «Омега» в районах семи населенных пунктов ДНР.

За сутки ВСУ потеряли порядка 440 боевиков, танк Leopard, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей и два артиллерийских орудия.

Бойцы «Востока» заняли новые рубежи

Военнослужащие «Восточной» группировки нанесли поражение семи бригадам в районах населенных пунктов Разлив, Ялта, Отрадное, Вольное Поле ДНР и Январское Днепропетровской области.

Потери украинской стороны в живой силе составили порядка 125 человек. Также российские бойцы уничтожили три автомобиля и четыре орудия полевой артиллерии ВСУ.

«Днепр» подавил оборону противника в Запорожской области

Подразделения «Днепра» атаковали семь бригад противника в районах населенных пунктов Орехов Запорожской области, Понятовка, Никольское и Янтарное Херсонской области.

«Уничтожены до 60 военнослужащих, семь автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы», — рассказали в Минобороны РФ.

Итоги работы авиации, ракетных войск, артиллерии, БПЛА

Авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия ВС России нанесли удары по предприятию ракетно-космической промышленности Украины, цехам производства БПЛА, складам боеприпасов, а также скоплениям живой силы и техники противника в 148 районах.

Российские средства ПВО за сутки сбили:

  • управляемую авиационную бомбу JDAM;
  • три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS;
  • 138 БПЛА самолетного типа.