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Пять жителей Белгородской области пострадали от ударов дронов

При атаке дрона в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области четверо мужчин получили ранения. Еще один пострадал при атаке дрона в хуторе Балки Шебекинского округа. Об этом вечером 4 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Источник: РИА "Новости"

Пострадавшие госпитализированы с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Также из-за атаки украинских беспилотников по населенных пунктам повреждены транспортные средства и фасад здания в Пролетарском.