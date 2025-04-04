Пострадавшие госпитализированы с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями. Также из-за атаки украинских беспилотников по населенных пунктам повреждены транспортные средства и фасад здания в Пролетарском.
Пять жителей Белгородской области пострадали от ударов дронов
При атаке дрона в поселке Пролетарский Ракитянского района Белгородской области четверо мужчин получили ранения. Еще один пострадал при атаке дрона в хуторе Балки Шебекинского округа. Об этом вечером 4 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.