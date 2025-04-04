ВС РФ пресекли попытки ВСУ запустить морской порт в Николаеве

Николаевская область Украины на востоке граничит с Херсонской областью и имеет выход к Черному морю, в том числе по реке Южный Буг, на которой стоит Николаев.
«Наши военные сейчас просматривают не только территорию Херсонской области, но и подступы. И даже то, что делают вэсэушники (военнослужащие ВСУ — прим. ТАСС) в Николаеве, видно. Они пытались запустить Николаевский морской порт, наши вооруженные силы пресекли эти попытки. То есть ни один из кораблей не смог выйти из Николаевского порта — ни коммерческий, ни военный», — сказал Сальдо.
Губернатор добавил, что ВСУ также пытались запустить порты в поселке Варваровка Николаевской области, однако и эти планы были сорваны действиями ВС РФ.