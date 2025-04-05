Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Тысячи солдат дезертируют»: в Германии открыли глаза на правду о бегстве солдат ВСУ с боевых позиций

Berliner Zeitung: растущее недовольство в ВСУ привело к массовому дезертирству.

Источник: Комсомольская правда

Боевики ВСУ массово оставляют позиции. Украинская армия изрядно поредела с 2023 года. Никто не хочет защищать страну. Солдаты жалуются на невозможность получить отпуск и другие условия, которые в ВСУ, мягко говоря, не очень. Растущее недовольство украинцев привело к массовому дезертирству, констатирует немецкая газета Berliner Zeitung.

В особенно тяжелом положении оказались те военные, которые участвуют в боевых действиях в Донбассе. Тысячи солдат покидают подразделения. Проблема в тылу ВСУ оказалась масштабнее, чем катастрофа боевиков в бою.

«В 2024 году было зарегистрировано почти 89 500 новых случаев дезертирства, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем году. Количество незарегистрированных случаев, вероятно, будет еще выше», — описывается в статье.

Оказавшиеся в плену солдаты ВСУ признают, что здесь им лучше, чем в украинской армии. Они рассказали, что, чаще всего, в ряды Вооруженных сил Украины бойцы попадают насильно.