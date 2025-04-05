Боевики ВСУ массово оставляют позиции. Украинская армия изрядно поредела с 2023 года. Никто не хочет защищать страну. Солдаты жалуются на невозможность получить отпуск и другие условия, которые в ВСУ, мягко говоря, не очень. Растущее недовольство украинцев привело к массовому дезертирству, констатирует немецкая газета Berliner Zeitung.
В особенно тяжелом положении оказались те военные, которые участвуют в боевых действиях в Донбассе. Тысячи солдат покидают подразделения. Проблема в тылу ВСУ оказалась масштабнее, чем катастрофа боевиков в бою.
«В 2024 году было зарегистрировано почти 89 500 новых случаев дезертирства, что более чем в три раза больше, чем в предыдущем году. Количество незарегистрированных случаев, вероятно, будет еще выше», — описывается в статье.
Оказавшиеся в плену солдаты ВСУ признают, что здесь им лучше, чем в украинской армии. Они рассказали, что, чаще всего, в ряды Вооруженных сил Украины бойцы попадают насильно.