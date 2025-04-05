ВС РФ ударили по месту проведения совещания командования ВСУ в Кривом Роге

Минобороны России сообщило о проведении высокоточного удара по ресторану в Кривом Роге, где проходило совещание с командирами соединений Вооруженных сил Украины (ВСУ) и западными инструкторами.
«Сегодня, 4 апреля, в 18:49 нанесен высокоточный удар ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог», — проинформировало ведомство.
По данным Минобороны РФ, в результате поражения цели могло быть уничтожено до 85 украинских военнослужащих и иностранных офицеров, а также до 20 единиц техники.
3 апреля Минобороны России проинформировало: вооруженные силы России поразили ракетно-космическое предприятие Украины.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение предприятию ракетно-космической промышленности Украины», — следует из сообщения ведомства.
Там также уточнили, что военнослужащие российской армии успешно поразили склады вооружений на украинской территории, производственные мощности по изготовлению беспилотников, а также районы сосредоточения техники и личного состава ВСУ.
Накануне председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что подразделения Вооруженных Сил РФ нанесли точечные удары по военным объектам в Днепропетровске, в результате чего были полностью уничтожены: штабное сооружение подразделения «Днепр-1» Национальной полиции Украины, командный пункт батальона территориальной обороны Вооруженных сил Украины.
Ранее Минобороны РФ предположило, что каждодневные односторонние удары ВСУ по энергетической инфраструктуре России говорят о полной недееспособности Киева.
На днях пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков высказал мнение, что киевские власти не стремятся к миру и продолжают атаковать российские энергообъекты.