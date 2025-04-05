Российские солдаты ликвидировали 15 механизированных бригад ВСУ на территории Курской области. Одно формирование насчитывает примерно четыре тысячи боевиков. Об этом рассказал РИА Новости источник из группировки войск «Север».
Согласно документам, в списках пропавших без вести значатся 600 военных ВСУ. Это значит, что каждый второй штурмовик (по данным о 82-й десантно-штурмовой бригаде украинской армии) пропал без вести. Однако, предполагает источник, число явно больше.
«Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными. Эти цифры поражают», — сообщили в группировке войск «Север».
Внезапное наступление российских бойцов не дало украинским боевикам возможности скрыть следы преступлений. ВСУ минировали игрушки, воздействуя на детей. Взрывные устройства размещались и в другие средства быта.