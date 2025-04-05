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«Эти цифры поражают»: бойцы ВС России назвали число потерь ВСУ в Курской области

РИАН: Группировка войск «Север» уничтожила 15 бригад ВСУ в Курской области.

Источник: Комсомольская правда

Российские солдаты ликвидировали 15 механизированных бригад ВСУ на территории Курской области. Одно формирование насчитывает примерно четыре тысячи боевиков. Об этом рассказал РИА Новости источник из группировки войск «Север».

Согласно документам, в списках пропавших без вести значатся 600 военных ВСУ. Это значит, что каждый второй штурмовик (по данным о 82-й десантно-штурмовой бригаде украинской армии) пропал без вести. Однако, предполагает источник, число явно больше.

«Общие потери противника превышают 72 тысячи человек, из них 22 тысячи убитыми и более 50 тысяч ранеными. Эти цифры поражают», — сообщили в группировке войск «Север».

Внезапное наступление российских бойцов не дало украинским боевикам возможности скрыть следы преступлений. ВСУ минировали игрушки, воздействуя на детей. Взрывные устройства размещались и в другие средства быта.