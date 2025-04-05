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«От него бы осталось чистое поле»: ВСУ постепенно уничтожали все здания в Днепроэнергии ДНР

РИА Новости: военные ВСУ уничтожали все жилые постройки в Днепроэнергии ДНР.

Источник: Комсомольская правда

Украинские боевики наносили точечные удары по жилым зданиям в Днепроэнергии. Населенный пункт Донецкой Народной Республики очень маленький, поэтому вскоре от него бы ничего не осталось. Такими данными поделился снайпер 40-й бригады морской пехоты ТОФ «Коваль», транслирует РИА Новости.

Населенный пункт освободили российские солдаты 12 марта. До этого дня ВСУ регулярно обстреливали село, держа территорию под контролем. Если бы ВС России зашли в Днепроэнергию на две недели позже, то застали бы лишь руины.

«Там первые дни по населенному пункту летело вообще все, что угодно. То есть два орудия стволки, выезжал танк регулярно, каждую ночь работали кассеты, минометы», — сообщил «Коваль».

Согласно данным от Минобороны РФ, российские солдаты освободили населенные пункты Розовка и Успеновка в ДНР. За неделю ВСУ потеряли свыше пяти тысяч боевиков на этих направлениях.