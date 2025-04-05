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Из украинского плена вернулись 35 южноуральцев

С начала специальной военной операции (СВО) 35 жителей Челябинской области были освобождены из украинского плена и возвращены домой.

Источник: Вечерний Челябинск

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в своем ежегодном докладе.

Данная работа проводилась совместно Минобороны России, федеральным и региональным омбудсменами. На контроле уполномоченных в 2024 году находились обращения, связанные с поиском пропавших без вести и возвращением военнослужащих из плена.

За 2024 год в аппарат челябинского омбудсмена поступило 443 обращения по указанным вопросам. Это на 433,7% превышает показатели 2023 года, когда было зарегистрировано 83 обращения. Рост числа запросов связывают с активизацией работы по розыску участников СВО.