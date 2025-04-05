Из украинского плена вернулись 35 южноуральцев

За 2024 год в аппарат челябинского омбудсмена поступило 443 обращения по указанным вопросам. Это на 433,7% превышает показатели 2023 года, когда было зарегистрировано 83 обращения. Рост числа запросов связывают с активизацией работы по розыску участников СВО.