Из украинского плена вернулись 35 южноуральцев

Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в регионе Юлия Сударенко в своем ежегодном докладе.
Данная работа проводилась совместно Минобороны России, федеральным и региональным омбудсменами. На контроле уполномоченных в 2024 году находились обращения, связанные с поиском пропавших без вести и возвращением военнослужащих из плена.
За 2024 год в аппарат челябинского омбудсмена поступило 443 обращения по указанным вопросам. Это на 433,7% превышает показатели 2023 года, когда было зарегистрировано 83 обращения. Рост числа запросов связывают с активизацией работы по розыску участников СВО.