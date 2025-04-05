Боец из Иркутска Павел Белов погиб в зоне СВО, прикрывая собой товарищей

В Иркутске простились с участником специальной военной операции 38-летним Павлом Беловым. Мужчина погиб, прикрывая собой боевых товарищей. Об этом сообщил мэр Иркутска Руслан Болотов.
— Убежден: когда наши земляки идут в бой, они не думают о наградах и почете. Они думают о своих товарищах, с которыми сражаются плечом к плечу, о семьях, которые защищают, о Родине, которая сейчас в опасности. И мы обязаны рассказывать сегодня об их подвигах всей нашей стране. Это наша святая обязанность, — говорится в сообщении.
Павел Белов отправился в зону СВО добровольцем. За время службы был награжден медалью министерства обороны РФ «Участнику специальной военной операции», медалью Луганской Народной Республики «За заслуги», ранее был удостоен медали «За отвагу». Мужчина погиб при выполнении боевого задания. Сибиряк возглавил атаку штурмовой группы, которая вытеснила врага с позиций и освободила пленного бойца. Павел получил ранения, но не покинул поле боя. В течение суток продолжал сражаться с противником без возможности пополнения боекомплекта. Получил второе ранение, когда прикрывал последующий отход штурмовой группы.
Благодаря бойцу, его сослуживцы смогли выйти из-под огня противника без потерь. Павел Белов получил третье ранение, несовместимое с жизнью, при эвакуации. За этот самоотверженный подвиг Павел Белов достоин высшего звания — Герой Российской Федерации. Ходатайство уже направлено в министерство обороны России.