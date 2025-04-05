Боец из Иркутска Павел Белов погиб в зоне СВО, прикрывая собой товарищей

— Убежден: когда наши земляки идут в бой, они не думают о наградах и почете. Они думают о своих товарищах, с которыми сражаются плечом к плечу, о семьях, которые защищают, о Родине, которая сейчас в опасности. И мы обязаны рассказывать сегодня об их подвигах всей нашей стране. Это наша святая обязанность, — говорится в сообщении.