Силы ПВО уничтожили 49 украинских БПЛА над девятью регионами России за ночь

Наибольшее количество беспилотников — 16 единиц было сбито над Воронежской областью, еще 14 уничтожены в небе над Белгородской областью. Над Курской и Самарской областями нейтрализовано по шесть БПЛА, над Республикой Мордовия — три дрона. По одному беспилотнику перехвачено над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.