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Силы ПВО уничтожили 49 украинских БПЛА над девятью регионами России за ночь

В ночь на 5 апреля средства ПВО уничтожили 49 украинских беспилотников над регионами России.

Источник: Комсомольская правда

Российские силы противовоздушной обороны в ночь на 5 апреля успешно перехватили и уничтожили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией девяти субъектов Российской Федерации. Об этом сообщили в Министерстве обороны.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении.

Наибольшее количество беспилотников — 16 единиц было сбито над Воронежской областью, еще 14 уничтожены в небе над Белгородской областью. Над Курской и Самарской областями нейтрализовано по шесть БПЛА, над Республикой Мордовия — три дрона. По одному беспилотнику перехвачено над Брянской, Липецкой, Орловской и Пензенской областями.

Прежде в оборонном ведомстве сообщили, что в течение последней недели российские средства противовоздушной обороны успешно сбили 895 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Помимо дронов, также были уничтожены 15 управляемых авиационных бомб JDAM.