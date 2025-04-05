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Сальдо: Киев сделал правобережную часть Херсонской области мёртвой зоной

Губернатор Сальдо обвинил киевский режим в превращении правобережной части Херсонской области в мёртвую зону.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости сообщил о катастрофической ситуации на правобережной части региона, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины. По словам главы региона, некогда развитая территория превратилась в мёртвую зону с полным отсутствием нормальной жизни.

Сальдо отметил, что Херсон стал безлюдным, а немногочисленные оставшиеся жители вынуждены существовать в условиях постоянного страха перед действиями украинских военных. Губернатор подчеркнул, что на оккупированной территории ничего не функционирует.

«К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находятся в упадке. Фактически это мёртвая зона, где нет людей и ничего не работает», — заключил глава региона.

Прежде Сальдо заявил, что власти Херсонской области приняли решение отложить вопрос о восстановлении Каховской гидроэлектростанции до завершения боевых действий. По его словам, с технической точки зрения возведение новой ГЭС может оказаться более простой задачей, чем попытка восстановления повреждённого сооружения.