Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в интервью РИА Новости сообщил о катастрофической ситуации на правобережной части региона, находящейся под контролем Вооруженных сил Украины. По словам главы региона, некогда развитая территория превратилась в мёртвую зону с полным отсутствием нормальной жизни.
Сальдо отметил, что Херсон стал безлюдным, а немногочисленные оставшиеся жители вынуждены существовать в условиях постоянного страха перед действиями украинских военных. Губернатор подчеркнул, что на оккупированной территории ничего не функционирует.
«К большому сожалению, некогда процветающее правобережье Херсонщины сейчас находятся в упадке. Фактически это мёртвая зона, где нет людей и ничего не работает», — заключил глава региона.
Прежде Сальдо заявил, что власти Херсонской области приняли решение отложить вопрос о восстановлении Каховской гидроэлектростанции до завершения боевых действий. По его словам, с технической точки зрения возведение новой ГЭС может оказаться более простой задачей, чем попытка восстановления повреждённого сооружения.