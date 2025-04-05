Депутат Милонов рассказал о полученном в зоне СВО ранении

Депутат служил в противотанковой артиллерийской батарее старшим наводчиком. Он занимался наведением пушки «Рапира», заправкой снарядов и поддержкой пехоты. «Последнее время я в Горловке жил, в расположении. А пушка моя стояла в 4 км», — рассказал депутат «Комсомольской правде».
Виталию Милонову 51 год. В октябре 2022 года он отправился в зону СВО добровольцем. В июне 2023-го Милонов рассказывал, что «поднадорвал» ахиллово сухожилие, но эта травма была несерьезная. Он утверждает, что ему пришлось вернуться, потому что депутатам запретили длительное нахождение в зоне СВО.