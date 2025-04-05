Депутат Милонов рассказал о полученном в зоне СВО ранении

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что во время участия в боевых действиях в зоне военной операции на Украине получил ранение. Когда конкретно это случилось, он не уточнил. Милонов утверждает, что не стал это афишировать, чтобы его травму не использовал противник в информационной войне.