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В Самарской области шесть БПЛА атаковали предприятие в Чапаевске

В ночь с пятницы на субботу дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа на территории России. Из них шесть БПЛА были сбиты над Самарской областью.

Источник: Коммерсантъ

Об этом сообщает минобороны РФ.

Власти Самарской области прокомментировали атаку беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что БПЛА совершили налет на предприятие в Чапаевске.

«Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания», — говорится в сообщении главы региона.

Ситуация находится под контролем, отметил губернатор. Перед этим беспилотник атаковал предприятие в Чапаевске 22 марта. Никто не погиб и не пострадал. БПЛА был ликвидирован.