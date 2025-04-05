В Самарской области шесть БПЛА атаковали предприятие в Чапаевске

Об этом сообщает минобороны РФ.
Власти Самарской области прокомментировали атаку беспилотников. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что БПЛА совершили налет на предприятие в Чапаевске.
«Пострадавших нет. На месте работают экстренные службы, в том числе специалисты МЧС занимаются тушением возгорания», — говорится в сообщении главы региона.
Ситуация находится под контролем, отметил губернатор. Перед этим беспилотник атаковал предприятие в Чапаевске 22 марта. Никто не погиб и не пострадал. БПЛА был ликвидирован.