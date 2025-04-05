Посол: переговоры в Беларуси в начале СВО были сорваны под давлением Запада

МИНСК, 5 апр — Sputnik. Российско-украинские переговоры в Беларуси в начале спецоперации были сорваны под давлением Запада, заявил РИА Новости посол республики в Швейцарии Александр Ганевич.
Он напомнил, что после того, как началась активная фаза боевых действий в феврале 2022-го, благодаря президенту Беларуси Александру Лукашенко удалось организовать три раунда российско-украинских переговоров на территории республики.
«К сожалению, под давлением Запада этот диалог был сорван, хотя стороны уже вышли на определенные договоренности», — сказал Ганевич.
Посол обратил внимание на то, что Беларуси придерживается мнения о необходимости разрешить этот конфликт как можно скорее, поэтому Минск последовательно выступал и продолжает выступать за продолжение переговоров и прекращение кровопролития.
«Мы готовы взаимодействовать со всеми, кто разделяет наше стремление сохранить жизни людей. И, конечно, попытки заниматься вопросами мирного урегулирования и безопасности в нашем регионе без России и Беларуси являются очередной утопией. Чем раньше это поймут — тем быстрее будет прогресс», — добавил Ганевич.
Переговоры на территории Беларуси.
Первый раунд переговоров между Россией и Украиной прошел вскоре после начала СВО. Российская и украинская делегации встретились 28 февраля 2022-го в районе Гомеля, а 3 и 7 марта — в Бресте.
Затем были встречи в Турции. Так, 10 марта в Анталье встретились министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров, а 29 марта 2022 года прошли переговоры на уровне делегаций в Стамбуле. Затем были дистанционные раунды с использованием видеосвязи, однако вскоре переговоры зашли в тупик.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров.
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