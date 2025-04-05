Посол: переговоры в Беларуси в начале СВО были сорваны под давлением Запада

Затем были встречи в Турции. Так, 10 марта в Анталье встретились министры иностранных дел Украины и России Дмитрий Кулеба и Сергей Лавров, а 29 марта 2022 года прошли переговоры на уровне делегаций в Стамбуле. Затем были дистанционные раунды с использованием видеосвязи, однако вскоре переговоры зашли в тупик.