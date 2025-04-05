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В Нижнегорском районе простились с бойцом СВО Юрием Красовским

Жители Нижнегорского района проводили в последний путь бойца специальной военной операции Юрия Красовского, погибшего на фронте.

Об этом сообщил глава администрации района Антон Кравец.

Юрий Владимирович принимал участие в боевых действиях в составе штурмового подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Черноморского флота РФ. В ходе спецоперации проявлял смелость и решительность, исполняя свой воинский долг.

Храбрый воин погиб на Курском направлении при выполнении боевых задач.

В марте сообщалось, что в Нижнегорском районе прошла церемония прощания с участником СВО Александром Цапко. Герой участвовал в боях в составе 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ и погиб на Куском направлении, защищая интересы мирных жителей.