В Нижнегорском районе простились с бойцом СВО Юрием Красовским

В марте сообщалось, что в Нижнегорском районе прошла церемония прощания с участником СВО Александром Цапко. Герой участвовал в боях в составе 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота РФ и погиб на Куском направлении, защищая интересы мирных жителей.