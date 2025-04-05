Власти Ростова сообщили, что делать в случае ракетной атаки

Информационные материалы на интернет-ресурсах подразделения появились 5 апреля. В памятках указано, что делать в экстренной ситуации. Так, при получении сообщения о ракетной опасности следует укрыться в подвале или на подземной парковке. Нельзя пользоваться лифтом. Тем, кто окажется на улице, советуют спуститься в подземный переход.
При «беспилотной опасности» следует отойти подальше от окон и сесть на пол. При нахождении на улице нужно укрыться в ближайшем здании.
В обоих случаях запрещено подходить к обломкам сбитых ракет или БПЛА. Об опасных находках нужно сообщать по телефону 112.