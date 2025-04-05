Власти Ростова сообщили, что делать в случае ракетной атаки

Информационные материалы на интернет-ресурсах подразделения появились 5 апреля. В памятках указано, что делать в экстренной ситуации. Так, при получении сообщения о ракетной опасности следует укрыться в подвале или на подземной парковке. Нельзя пользоваться лифтом. Тем, кто окажется на улице, советуют спуститься в подземный переход.