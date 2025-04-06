Снайперы выполняют задачи огневой поддержки штурмовых групп, при этом дистанция ведения огня может варьироваться от 50 до 100 метров. Об этом сообщил РИА Новости военнослужащий 40-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота с позывным «Руль».
«Сейчас мы в основном работаем как огневая поддержка штурмовых подразделений, то есть бывают уже дистанции и 100, и 50 метров, и 300 метров. Там особой разницы уже нет, что ты снайпер, что ты штурмовик», — рассказал собеседник агентства.
Как он пояснил, ранее снайперы действовали на расстоянии около километра и дальше, преимущественно выжидая момент, когда противник сменял личный состав на позициях.
Накануне снайпер рассказал об очередных зверствах ВСУ. Так, украинские боевики занимались грабежом мирного населения и насильственными действиями в отношении девушек в Шахтерском Донецкой Народной Республики (ДНР).