РИА Новости: Снайперы на СВО работают на дистанциях 100 и 50 метров

«Сейчас мы в основном работаем как огневая поддержка штурмовых подразделений, то есть бывают уже дистанции и 100, и 50 метров, и 300 метров. Там особой разницы уже нет, что ты снайпер, что ты штурмовик», — рассказал собеседник агентства.