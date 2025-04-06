Хуситы заявили, что атаковали авианосную группу США в Красном море

Йеменское движение «Ансар Аллах» (хуситы) атаковало в северной части Красного моря авианосец ВМС США Harry Truman и сопровождающие его корабли, заявил военный представитель этой организации Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.
По его словам, для нанесения ударов использовались крылатые ракеты и беспилотники.
«В течение последних нескольких часов ракетные войска и беспилотная авиация при поддержке военно-морских сил вступили в бой…» — уточнил Сариа.
Кроме того, хуситы запустили баллистическую ракету, целью которой стал корабль снабжения. Представитель «Ансар Аллах» подчеркнул, что указанные удары помогли предотвратить атаки на территории, подконтрольные указанному йеменскому движению.
Напомним, в ночь на 3 апреля американская боевая авиация нанесла удары по провинциям Сана и Саада в Йемене. Среди целей, которые подверглись атаке, был военный лагерь хуситов Кахлан.