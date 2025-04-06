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В РФ испытают дрон, предназначенный для борьбы с безэкипажными катерами ВСУ

Беспилотник, оснащённый системой искусственного интеллекта и тепловизором, получил название «Фортуна-Т».

Источник: Аргументы и факты

Российские специалисты разрабатывают беспилотный летательный аппарат самолетного типа, предназначенный для обезвреживания безэкипажных катеров ВСУ, новый дрон испытают в апреле, сообщил ведущий инженер Центра беспилотных компетенций с позывным Барс.

Изделие получило название «Фортуна-Т».

«Это беспилотник самолетного типа с системой искусственного интеллекта и тепловизором, который будет охотиться за украинскими безэкипажными катерами», — сказал специалист, слова которого приводит ТАСС.

Барс отметил, что дрон можно поднимать в воздух без различных вспомогательных устройств. Он сможет находиться над поверхностью воды до трёх часов, имея небольшую полезную нагрузку.

Отследив вражеский катер, «Фортуна-Т» будет в автоматическом режиме наводиться на него и поражать.

Напомним, в декабре стало известно, что специалисты российского концерна «Калашников» разработали новый дрон-камикадзе под названием «Куб-10Э». В организации рассказали, что дальность и боевая мощь этого беспилотника «существенно превышают» все предыдущие версии.

В январе в Народном фронте сообщили, что в РФ разработали новые модели дронов, включая ретранслятор «Касатка» и ударный «Микроб», которые уже применяются в зоне спецоперации.