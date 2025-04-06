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Участники СВО в Челябинской области получат внеочередную медпомощь

С 2025 года участники специальной военной операции в Челябинской области обеспечены правом на внеочередное получение медицинской помощи.

Источник: РИА "Новости"

Соответствующие изменения включены в территориальную программу государственных гарантий региона.

Для реализации нововведения организовано взаимодействие между фондом «Защитники Отечества», ТФОМС Челябинской области и медицинскими организациями. На сегодня в системе зарегистрировано более 1500 демобилизованных участников СВО.

Среди ключевых положений программы можно выделить следующие: внеочередное прохождение диспансеризации, включая обследования на дому; динамическое наблюдение за здоровьем (в том числе с применением телемедицины); специализированная и высокотехнологичная медпомощь, реабилитация, паллиативная поддержка; бесплатное обеспечение лекарствами, медтехникой, лечебным питанием, зубопротезирование; санаторно-курортное лечение; консультации медицинского психолога (по личному запросу или направлению врача).

Для доступа к услугам необходимо актуализировать полис ОМС. Для этого требуется обратиться в страховую компанию с паспортом, СНИЛС и заявлением на переоформление документа.

«Страховые организации активно информируют участников СВО о новых возможностях. Это важный шаг в поддержке тех, кто защищал интересы страны», — отметила директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.