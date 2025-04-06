Участники СВО в Челябинской области получат внеочередную медпомощь

Среди ключевых положений программы можно выделить следующие: внеочередное прохождение диспансеризации, включая обследования на дому; динамическое наблюдение за здоровьем (в том числе с применением телемедицины); специализированная и высокотехнологичная медпомощь, реабилитация, паллиативная поддержка; бесплатное обеспечение лекарствами, медтехникой, лечебным питанием, зубопротезирование; санаторно-курортное лечение; консультации медицинского психолога (по личному запросу или направлению врача).