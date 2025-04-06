Участники СВО в Челябинской области получат внеочередную медпомощь

Соответствующие изменения включены в территориальную программу государственных гарантий региона.
Для реализации нововведения организовано взаимодействие между фондом «Защитники Отечества», ТФОМС Челябинской области и медицинскими организациями. На сегодня в системе зарегистрировано более 1500 демобилизованных участников СВО.
Среди ключевых положений программы можно выделить следующие: внеочередное прохождение диспансеризации, включая обследования на дому; динамическое наблюдение за здоровьем (в том числе с применением телемедицины); специализированная и высокотехнологичная медпомощь, реабилитация, паллиативная поддержка; бесплатное обеспечение лекарствами, медтехникой, лечебным питанием, зубопротезирование; санаторно-курортное лечение; консультации медицинского психолога (по личному запросу или направлению врача).
Для доступа к услугам необходимо актуализировать полис ОМС. Для этого требуется обратиться в страховую компанию с паспортом, СНИЛС и заявлением на переоформление документа.
«Страховые организации активно информируют участников СВО о новых возможностях. Это важный шаг в поддержке тех, кто защищал интересы страны», — отметила директор ТФОМС Челябинской области Агата Ткачева.