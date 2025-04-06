Польша подняла боевую авиацию в воздух якобы из-за активности РФ на Украине

Напомним, 1 апреля Министерство обороны РФ проинформировало, что в течение марта истребители стран НАТО 12 раз сопровождали самолёты Военно-космических сил России у границ Литвы. В российском ведомстве уточнили, что с конца июля на литовской авиабазе по ротации были размещены истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии и Rafale ВВС Франции. 31 марта 2025 года их сменили пилоты ВВС Польши и Румынии на восьми F-16 Fighting Falcon.