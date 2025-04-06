Польша подняла боевую авиацию в воздух якобы из-за активности РФ на Украине

Польша и её союзники подняли в небо над польской территорией свои боевые самолёты якобы из-за «активности России на Украине», сообщило оперативное командование Вооружённых сил Польши на своей странице в социальной сети Х*.
В сообщении утверждается, что речь будто идёт об «активной операции РФ» в зоне украинского конфликта«. В связи с этим польское командование приказало задействовать “все имеющиеся силы и средства”.
В воздух поднялись дежурные пары истребителей. Наземные средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиолокационной разведки находятся в состоянии повышенной готовности.
В заявлении также говорится, что соответствующие меры были предприняты якобы для «обеспечения безопасности». Также отмечается, что оперативное командование ВС Польши продолжает следить за обстановкой.
При этом со стороны России не поступала информация о каких-либо ударах.
Напомним, 1 апреля Министерство обороны РФ проинформировало, что в течение марта истребители стран НАТО 12 раз сопровождали самолёты Военно-космических сил России у границ Литвы. В российском ведомстве уточнили, что с конца июля на литовской авиабазе по ротации были размещены истребители Eurofighter Typhoon ВВС Италии и Rafale ВВС Франции. 31 марта 2025 года их сменили пилоты ВВС Польши и Румынии на восьми F-16 Fighting Falcon.
* Соцсеть (бывшая Twitter) заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.