«На сумском направлении бойцы продолжают уничтожать отказавшихся сложить оружие солдат ВСУ в суджанском приграничье. Наши бойцы, преодолевая упорное сопротивление противника, выбивают противника из села Гуево и хутора Олешня. Командование ВСУ, не считаясь с потерями, пытается любой ценой удержаться хоть за несколько квадратных метров российской территории», — сказал собеседник агентства.
ТАСС: бойцы ВС РФ выбивают ВСУ из Гуева и Олешни Курской области
КУРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Российские военные выбивают подразделения ВСУ из населенных пунктов Гуево и Олешня Курской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.