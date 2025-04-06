ТАСС: бойцы ВС РФ выбивают ВСУ из Гуева и Олешни Курской области

«На сумском направлении бойцы продолжают уничтожать отказавшихся сложить оружие солдат ВСУ в суджанском приграничье. Наши бойцы, преодолевая упорное сопротивление противника, выбивают противника из села Гуево и хутора Олешня. Командование ВСУ, не считаясь с потерями, пытается любой ценой удержаться хоть за несколько квадратных метров российской территории», — сказал собеседник агентства.