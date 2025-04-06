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ТАСС: бойцы ВС РФ выбивают ВСУ из Гуева и Олешни Курской области

КУРСК, 6 апреля. /ТАСС/. Российские военные выбивают подразделения ВСУ из населенных пунктов Гуево и Олешня Курской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Источник: РИА "Новости"

«На сумском направлении бойцы продолжают уничтожать отказавшихся сложить оружие солдат ВСУ в суджанском приграничье. Наши бойцы, преодолевая упорное сопротивление противника, выбивают противника из села Гуево и хутора Олешня. Командование ВСУ, не считаясь с потерями, пытается любой ценой удержаться хоть за несколько квадратных метров российской территории», — сказал собеседник агентства.