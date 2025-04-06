В Омске простились с погибшим на СВО выпускником колледжа культуры

Юноша окончил колледж в 2023-м, на момент гибели ему был 21 год. Молодой человек закончил факультет «Библиотековедение». На вечере памяти преподаватели и однокурсники вспоминали Владислава как жизнерадостного и позитивного человека, любившего жизнь во всех ее проявлениях.