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В Омске простились с погибшим на СВО выпускником колледжа культуры

Юноша погиб в зоне СВО 11 ноября 2022 года.

Источник: Соцсети

В Омске в колледже культуры прошел вечер памяти, посвященный выпускнику, погибшему в зоне СВО. Владислав Назаренко ушел из жизни 11 ноября 2024 года во время боевого задания.

Юноша окончил колледж в 2023-м, на момент гибели ему был 21 год. Молодой человек закончил факультет «Библиотековедение». На вечере памяти преподаватели и однокурсники вспоминали Владислава как жизнерадостного и позитивного человека, любившего жизнь во всех ее проявлениях.

Редакция «КП-Омск» выражает искренние соболезнования семье и родным героя.