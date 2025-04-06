В Омске простились с погибшим на СВО выпускником колледжа культуры

В Омске в колледже культуры прошел вечер памяти, посвященный выпускнику, погибшему в зоне СВО. Владислав Назаренко ушел из жизни 11 ноября 2024 года во время боевого задания.
Юноша окончил колледж в 2023-м, на момент гибели ему был 21 год. Молодой человек закончил факультет «Библиотековедение». На вечере памяти преподаватели и однокурсники вспоминали Владислава как жизнерадостного и позитивного человека, любившего жизнь во всех ее проявлениях.
Редакция «КП-Омск» выражает искренние соболезнования семье и родным героя.