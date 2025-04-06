Минобороны сообщило о семи атаках ВСУ на энергетические объекты РФ

Три раза были повреждены объекты филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В 12:52 мск 5 апреля под удар попал энергообъект «Хвощевская», из-за чего без света остались жители Севского района. В 14:20 ВСУ с помощью БПЛА атаковали высоковольтную линию «Брянскэнерго», что также повлияло на электроснабжение бытовых потребителей Севского района. В 14:53 была повторно атакована высоковольтная линия брянского филиала «Россетей», из-за чего пострадали потребители электроэнергии Суземского района. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме.
В Воронежской области после двух атак БПЛА был поврежден распределительный надземный стальной газопровод низкого давления ОАО «Газпром газораспределение Воронеж». Удары были нанесены сегодня, 6 апреля, в 6:05 и 7:43.
В Крыму в 6:43 5 апреля была повреждена высоковольтная линия Островская—Ковыльное ГУП РК «Крымэнерго». В Ростовской области сегодня, 6 апреля, в 01:16 в результате атаки БПЛА по энергообъекту «Ростовская» (филиал ПАО «Россети» — Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии.