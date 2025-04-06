Минобороны сообщило о семи атаках ВСУ на энергетические объекты РФ

Три раза были повреждены объекты филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго». В 12:52 мск 5 апреля под удар попал энергообъект «Хвощевская», из-за чего без света остались жители Севского района. В 14:20 ВСУ с помощью БПЛА атаковали высоковольтную линию «Брянскэнерго», что также повлияло на электроснабжение бытовых потребителей Севского района. В 14:53 была повторно атакована высоковольтная линия брянского филиала «Россетей», из-за чего пострадали потребители электроэнергии Суземского района. Губернатор региона Александр Богомаз заявил, что в настоящее время электроснабжение осуществляется в штатном режиме.