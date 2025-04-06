Минобороны сообщило об ударе по центральной артиллерийской базе ВСУ

«Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ», — сообщило военное ведомство.
Кроме того, удару подверглись предприятия оборонно-промышленного комплекса, задействованные в производстве беспилотников. Все объекты были поражены, отметили в Минобороны.
В ведомстве также рассказали, что подразделения группировки «Центр» ударили по украинскому отряду спецназначения «Омега» в ДНР.
Авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия российской армии нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию ВПК Украины, а также складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения.