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Украинский беспилотник атаковал энергообъект в Ростовской области

В Ростовской области после атаки беспилотника произошло отключение высоковольтной линии.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области украинский беспилотник атаковал один из энергообъектов региона. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

— 6 апреля в 1:16 в результате атаки БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО «Россети» — Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии, — говорится в телеграм-канале военного ведомства.

Всего, по данным Минобороны России, за прошедшие сутки ВСУ совершили семь атак на объекты российской энергетической инфраструктуры. Кроме Ростовской области, случаи зафиксировали в Республике Крым, в Брянской и Воронежской областях.

Ранее стало известно, что в ночь на 6 апреля в Ростовской области ликвидировали восемь беспилотных летательных аппаратов. БПЛА сбили в Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах, а также в Ростове-на-Дону. По предварительным данным, пострадавших нет.