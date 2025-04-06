Эксперт: армия России не ограничится буферной зоной в Сумах

Нужно понимать, что одной локальной буферной зоной мы не ограничимся. Продолжается процесс переговоров между США и Россией о судьбе Украины. И он происходит параллельно боевым действиям. При этом украинская власть показывает свою недоговороспособность. Поэтому вопросы, связанные с территориями, которые будет контролировать российская армия, будут меняться. И не в пользу Киева.