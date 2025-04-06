Курская и Сумская области, 6 апреля
Курская авантюра идет к своему финалу. Уже поступают сведения о том, что населенный пункт Гуево скоро будет окончательно освобождён. Сейчас армия России теснит врага в селе Гуево. Поднят флаг над храмом. Оттуда эвакуировали граждан, которые находились под оккупацией. Остаётся ещё два небольших населённых пункта. Всё происходит на фоне захода наших войск на территорию Сумской области.
Там ВС РФ начинают расширять плацдарм, который может стать основой той самой буферной зоны безопасности, о которой не раз говорил президент. Чтобы исключить дальнейшие возможности противника атаковать нас не только на земле, но и применять высокоточное оружие с большой дальностью полета.
Нужно понимать, что одной локальной буферной зоной мы не ограничимся. Продолжается процесс переговоров между США и Россией о судьбе Украины. И он происходит параллельно боевым действиям. При этом украинская власть показывает свою недоговороспособность. Поэтому вопросы, связанные с территориями, которые будет контролировать российская армия, будут меняться. И не в пользу Киева.
Противник, понимая, что вопрос расширения территорий под нашим контролем неминуем, пытается максимально сопротивляться на Сумском направлении, потому что от Сум до Киева, как говорится, практически рукой подать.
Кстати, ВСУ пользуются соглашением, которое было достигнуто между Россией и США, действующее до 18 апреля, согласно которому мы не наносим удары по энергетическим объектам. Поэтому на территории сумских ТЭЦ, распределительных, трансформаторных станций противник начинает концентрировать военные силы и технику.
Развитие наступления, 6 апреля
Мы владеем стратегической инициативой по всей линии боевого соприкосновения. Это даёт нам возможность выбирать те направления, где мы можем продвигаться вперёд. Противник сейчас гадает, будет ли армия России развивать наступление, потому что у ВСУ возможности гибко маневрировать или реагировать на это весьма ограничены.
Это связано и с позицией Соединенных Штатов Америки, перекладывающих военную помощь Украине на страны НАТО, которые явно не справляются с запрашиваемым объемом. Единственное, что они предоставляют в избытке — это беспилотники, которыми в принципе заполнено всё небо со стороны Украины.
Ежедневно на линии боевого соприкосновения украинские подразделения совершают свыше семи тысяч боевых вылетов дронов. Главная задача ВСУ сейчас — предугадать, где будет наше наступление, чтобы распределить свои силы и средства.
Если посмотреть, организацию боевых действий со стороны ВСУ в Курской области, то там всё происходило волнами. Едва мы совершали продвижение, противник пригонял большое количество беспилотников, которые не позволяли нам двигаться дальше.
Прогноз на две недели, 6 апреля
В ближайшие две-три недели Курская область будет освобождена, и мы выдвинемся уже более широким фронтом в Сумскую область. Могут ярче обозначиться события в ДНР и Харьковской области, связанные и с Купянскими плацдармами, под Кураховым, то есть за пределами Константинополя, где у ВСУ один из пунктов обороны.
На Запорожском направлении противник также активно действует в последнее время, применяя кассетные боеприпасы. То же самое можно говорить о тех боях, которые идут по границе Белгородской области, где ВСУ пытаются прорвать нашу оборону, но несут существенные потери.
То есть, наблюдается динамика фазы боев, которые говорят о том, что противник сейчас надеется сдержать возможные направления нашего наступления, но при этом утрачивает бдительность.
То есть он может пропустить тот самый момент, когда рядовое наступление, они, кстати, это уже знают, поменяет баланс сил. Ведь оценить потенциал небольших групп штурмовиков, которые могут стать предтечей крупного наступления, противник спрогнозировать не может. Достаточно примеров в Авдеевке и Судже.