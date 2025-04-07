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В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ

ВС РФ поразили элитное подразделение ВСУ вместе с техникой в Харьковской области.

Источник: © РИА Новости

ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Элитное подразделение ВСУ вместе с десятью единицами техники поразили ударом в городе Изюм Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.

«Прилеты в Изюм. И опять по свежей группе каких-то элитных укропов. Штук десять техники и штук 50 личного состава», — заявил собеседник агентства.

Изюм — третий по величине город Харьковской области. По данным на 2022 год, его население составляло почти 45 тысяч человек.

В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.

При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.