ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Элитное подразделение ВСУ вместе с десятью единицами техники поразили ударом в городе Изюм Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Прилеты в Изюм. И опять по свежей группе каких-то элитных укропов. Штук десять техники и штук 50 личного состава», — заявил собеседник агентства.
Изюм — третий по величине город Харьковской области. По данным на 2022 год, его население составляло почти 45 тысяч человек.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.