Бойцы Вооруженных Сил России практически полностью освободили Курскую область. Сейчас ведутся бои за населенный пункт Гуево. Изгнанные боевики ВСУ перебрасывают элитные подразделения БПЛА под Сумы ради удержания последних российских сел. Об этом рассказали в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии «Севера», пишет РИА Новости.
Отмечается, что украинские элитные войска ранее находились на белгородском направлении. Однако командование ВСУ решило перебросить подразделения к Гуево. Дронов в этом районе, по словам источника, стало гораздо больше.
«ВСУ пытаются отрезать бойцов ВС РФ, оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе», — сообщили в группировке войск «Север».
Военные ВСУ, между тем, не желая отправляться в бой против российских солдат, покупают места в тылу. Один из них приобрел элитное место за 2,5 тысячи долларов, пишет KP.RU.