РИАН: ВСУ перебросили элитные войска БПЛА под Сумы для удержания Гуево

«ВСУ пытаются отрезать бойцов ВС РФ, оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе», — сообщили в группировке войск «Север».