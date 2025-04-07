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Лебедев: ВС РФ нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Изюме

Российские военнослужащие уничтожили технику и военных ВСУ.

Российские военные нанесли удар по элитному подразделению Вооружённых сил Украины в Харьковской области, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.

Он уточнил, что удар по украинским войскам был нанесён в городе Изюм.

По словам Лебедева, ВС РФ уничтожили десять единиц техники противника, а также около 50 военных ВСУ.

«Штук десять техники и штук 50 личного состава», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар баллистической ракетой «Искандер» по расположению украинских наёмников в Изюме Харьковской области.

Также стало известно, что в Харьковской области поразили недавно завезённую технику Вооружённых сил Украины.