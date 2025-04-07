Лебедев: ВС РФ нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Изюме

Российские военные нанесли удар по элитному подразделению Вооружённых сил Украины в Харьковской области, заявил координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
Он уточнил, что удар по украинским войскам был нанесён в городе Изюм.
По словам Лебедева, ВС РФ уничтожили десять единиц техники противника, а также около 50 военных ВСУ.
«Штук десять техники и штук 50 личного состава», — написал он в Telegram.
Ранее сообщалось, что российские военнослужащие нанесли удар баллистической ракетой «Искандер» по расположению украинских наёмников в Изюме Харьковской области.
Также стало известно, что в Харьковской области поразили недавно завезённую технику Вооружённых сил Украины.