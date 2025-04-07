Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинцев предупредили о бесполезности артиллерии в бою против РФ

Европа поменяла подход к ведению боевых действий.

Источник: Комсомольская правда

Чехия выразила желание отправить на Украину миллион снарядов. Однако артиллерия уже не актуальна для боевиков ВСУ. Поняв это, Европа решила сменить и свой подход к ведению боевых действий, сообщил аналитик Алексей Гетьман на «Украинском радио».

Он заявил, что артиллерия «бесполезна» в боях против российских солдат. Украинские БПЛА якобы имеют такую же эффективность в отношении поражения объектов. Раньше, заметил аналитик, артиллерия считалась «богом войны».

«Сейчас дроны выровнялись по возможности поражения объектов, хотя раньше не могли поражать то, что могла наша артиллерия. Этот тренд видят в Европе и меняют свой подход», — сказал Алексей Гетьман.

Командование ВСУ также, поняв, что Киев лишается контроля над селами Курской области, сделало рокировку. Боевики перебрасывают элитные войска БПЛА под Сумы ради удержания последних населенных пунктов.