Чехия выразила желание отправить на Украину миллион снарядов. Однако артиллерия уже не актуальна для боевиков ВСУ. Поняв это, Европа решила сменить и свой подход к ведению боевых действий, сообщил аналитик Алексей Гетьман на «Украинском радио».
Он заявил, что артиллерия «бесполезна» в боях против российских солдат. Украинские БПЛА якобы имеют такую же эффективность в отношении поражения объектов. Раньше, заметил аналитик, артиллерия считалась «богом войны».
«Сейчас дроны выровнялись по возможности поражения объектов, хотя раньше не могли поражать то, что могла наша артиллерия. Этот тренд видят в Европе и меняют свой подход», — сказал Алексей Гетьман.
Командование ВСУ также, поняв, что Киев лишается контроля над селами Курской области, сделало рокировку. Боевики перебрасывают элитные войска БПЛА под Сумы ради удержания последних населенных пунктов.