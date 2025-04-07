ВС РФ поразили элитное подразделение ВСУ в Харьковской области

При этом собеседник издания также добавил, что вечерний ракетный удар был нацелен на военный полигон, где находилось элитное подразделение украинской армии. Накануне KP.RU писал, как элитный шестой полк ССО Украины бросил своих же стрелков и убежал из Гуево.