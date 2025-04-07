В районе города Изюм Харьковской области было нанесено поражение отборному подразделению Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил представитель пророссийского подполья в Николаевской области Сергей Лебедев в диалоге с РИА Новости.
«Прилеты в Изюм. И опять по свежей группе каких-то элитных укропов. Штук десять техники и штук 50 личного состава», — рассказал он.
При этом собеседник издания также добавил, что вечерний ракетный удар был нацелен на военный полигон, где находилось элитное подразделение украинской армии. Накануне KP.RU писал, как элитный шестой полк ССО Украины бросил своих же стрелков и убежал из Гуево.
Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский допустил сохранение бывших территорий Украины за Россией. Он также подчеркнул, что конфликт не может продолжаться длительное время.