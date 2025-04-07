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Брошенный командирами боец ВСУ записал предсмертное послание из-под Курска

Украинский солдат жаловался, что его бросили на убой.

Боец Вооружённых сил Украины записал предсмертное видео из Олешни Курской области, об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.

По словам военкора, ролик обнаружили в телефоне солдата из 61-й бригады ВСУ. Котенок показал кадры в своём Telegram-канале.

Украинский военный жаловался, что его вместе с сослуживцами привезли в Юнаковку. Командиры приказали солдатам идти на позицию пешком. Украинский боец уточнил, что бронемашина, которая должна была их отвезти, сломалась.

Несколько солдат ВСУ были ликвидированы беспилотными летательными аппаратами, другие оказались в разрушенном населённом пункте под постоянным огнём российских военных.

«Нас тупо бросили на убой в этой Олешне. Зачем она нам понадобилась? Командование бросило. Прощайте!», — сказал украинский солдат в своём видео.

Ранее сообщалось, что в Курской области десантник ВС РФ выполнил просьбу матери погибшего бойца Вооружённых сил Украины.