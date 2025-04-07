Брошенный командирами боец ВСУ записал предсмертное послание из-под Курска

Боец Вооружённых сил Украины записал предсмертное видео из Олешни Курской области, об этом рассказал военный корреспондент Юрий Котенок.
По словам военкора, ролик обнаружили в телефоне солдата из 61-й бригады ВСУ. Котенок показал кадры в своём Telegram-канале.
Украинский военный жаловался, что его вместе с сослуживцами привезли в Юнаковку. Командиры приказали солдатам идти на позицию пешком. Украинский боец уточнил, что бронемашина, которая должна была их отвезти, сломалась.
Несколько солдат ВСУ были ликвидированы беспилотными летательными аппаратами, другие оказались в разрушенном населённом пункте под постоянным огнём российских военных.
«Нас тупо бросили на убой в этой Олешне. Зачем она нам понадобилась? Командование бросило. Прощайте!», — сказал украинский солдат в своём видео.
Ранее сообщалось, что в Курской области десантник ВС РФ выполнил просьбу матери погибшего бойца Вооружённых сил Украины.