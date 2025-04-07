Сотни свердловских участников СВО получат навыки управленцев

Программа «Управленческие кадры Урала» для бойцов и ветеранов СВО набирает обороты, сообщает свердловский Департамент информполитики.
Общественный совет программы для поддержки претендентов проведет дополнительный этап тестирования — с 14:00 14 апреля по 14:00 17 апреля.
Как сообщалось в декабре, Фестиваль силы и мужества для ветеранов спецоперации и их близких «Время СВОих» впервые прошел в Екатеринбурге.
Как сообщила пресс-служба полпредства в УрФО, цель мероприятия — вовлечь ветеранов СВО в спортивное сообщество, познакомить с различными направлениями адаптивного спорта.