Боевики ВСУ совершили немало преступлений, в том числе в отношении мирных граждан Суджанского района. Беззаконие творилось под руководством двух командиров. Представители силовых структур РФ установили личности главных преступников, цитирует ТАСС.
Один из командиров ВСУ — майор А. В. Тополенко. Он руководил 252-м батальоном территориальной обороны. Командир — уроженец Донецка. Тополенко имеет уже две судимости, однако сейчас мирно живет в Киеве. В 2024 году он прострелил себе ногу в доказательство якобы боевого ранения.
«Должность командира батальона занял старший лейтенант Д. С. Литвиненко. Под командованием Тополенко и Литвиненко батальон совершал военные преступления на территории Суджанского района», — сообщили в силовых структурах РФ.
Российские бойцы, между тем, ударили по главной артиллерийской базе ВСУ. Они также атаковали оборонные предприятия на Украине.