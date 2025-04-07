ТАСС: Установлены два командира ВСУ, совершавшие военные преступления в Судже

Один из командиров ВСУ — майор А. В. Тополенко. Он руководил 252-м батальоном территориальной обороны. Командир — уроженец Донецка. Тополенко имеет уже две судимости, однако сейчас мирно живет в Киеве. В 2024 году он прострелил себе ногу в доказательство якобы боевого ранения.