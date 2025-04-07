Силовики установили командиров Вооружённых сил Украины, которые совершали военные преступления в Судже Курской области.
Речь идёт о майоре Тополенко и старшем лейтенанте Литвиненко.
«Два года майор А. В. Тополенко командовал 252-м отдельным батальоном территориальной обороны (Киев). В конце 2024 года прострелил себе ногу — якобы получил “боевое ранение”. При этом он находился далеко за пределами суджанского приграничья. Должность командира батальона занял старший лейтенант Д. С. Литвиненко», — рассказал ТАСС источник в силовых структурах.
Собеседник агентства подчеркнул, что под руководством этих командиров батальон ВСУ совершал военные преступления в Суджанском районе Курской области.
Он также рассказал, что Тополенко является уроженцем Донецка, он был неоднократно судим. В настоящее время оба командира Вооружённых сил Украины проживают в украинской столице.
Ранее сообщалось, что СК РФ установил новые факты преступлений Вооружённых сил Украины в Суджанском районе Курской области.