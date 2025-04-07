Установлены два командира ВСУ, совершившие военные преступления в Судже

«Два года майор А. В. Тополенко командовал 252-м отдельным батальоном территориальной обороны (Киев). В конце 2024 года прострелил себе ногу — якобы получил “боевое ранение”. При этом он находился далеко за пределами суджанского приграничья. Должность командира батальона занял старший лейтенант Д. С. Литвиненко», — рассказал ТАСС источник в силовых структурах.