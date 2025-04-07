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Экипажи танков сорвали ротацию ВСУ на харьковском направлении

МОСКВА, 7 апреля. /ТАСС/. Экипажи танков Северной группировки войск сорвали ротацию подразделений ВСУ на харьковском направлении, уничтожив огневые позиции, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Экипажи танковых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” точечными выстрелами уничтожили огневые позиции пулеметных расчетов ВСУ, сорвав ротацию вражеских подразделений на Харьковском направлении специальной военной операции», — указали в министерстве.

Работа велась с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами, добавили там, отметив, что все выявленные цели были уничтожены, это подтверждено операторами беспилотников.

Как пояснили в ведомстве, танковые подразделения группировки оказывают круглосуточную поддержку штурмовым подразделениям, в приоритете — укрепления, боевая техника противника.