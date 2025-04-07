Экипажи танков сорвали ротацию ВСУ на харьковском направлении

«Экипажи танковых подразделений 44-го армейского корпуса группировки войск “Север” точечными выстрелами уничтожили огневые позиции пулеметных расчетов ВСУ, сорвав ротацию вражеских подразделений на Харьковском направлении специальной военной операции», — указали в министерстве.
Работа велась с закрытой огневой позиции осколочно-фугасными снарядами, добавили там, отметив, что все выявленные цели были уничтожены, это подтверждено операторами беспилотников.
Как пояснили в ведомстве, танковые подразделения группировки оказывают круглосуточную поддержку штурмовым подразделениям, в приоритете — укрепления, боевая техника противника.