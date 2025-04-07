Миномет группировки «Днепр» уничтожил личный состав ВСУ в Херсонской области

Военнослужащие 18-й общевойсковой армии из состава группировки войск «Днепр», обслуживающие 120-мм минометы, продолжают выполнять огневые задачи по поддержке штурмовых групп, уничтожению пунктов управления БПЛА, лодок и личного состава ВСУ на правом берегу Днепра.
«Подразделением воздушной разведки было выявлено передвижение ВСУ. Операторы БПЛА передали координаты на пункт управления минометной батареи. После результативной работы расчет перемещается на другую огневую позицию для выполнения следующих боевых задач», — сказали в министерстве.
Целеуказание и корректировка огня миномета ведется с помощью воздушного разведчика БПЛА Zala. Также это позволяет передавать на огневые позиции данные о результатах огневого поражения целей в режиме реального времени.
«Работы у нас стало очень много, дежурим круглые сутки, практически всегда у своих минометов. У нас задача, как только поступила команда, 30 секунд и мина пошла. Работы больше, но мы к этому готовы, мы к этому привыкли», — рассказал командир минометной батареи с позывным Татарин.