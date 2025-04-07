Миномет группировки «Днепр» уничтожил личный состав ВСУ в Херсонской области

«Работы у нас стало очень много, дежурим круглые сутки, практически всегда у своих минометов. У нас задача, как только поступила команда, 30 секунд и мина пошла. Работы больше, но мы к этому готовы, мы к этому привыкли», — рассказал командир минометной батареи с позывным Татарин.