Саперы Южной группировки войск разминируют автодороги с помощью сбросов с БПЛА

В оборонном ведомстве отметили, что для уничтожения минных заграждений к беспилотнику прикрепляют тротиловый заряд с огнепроводной трубкой. После сброса тротиловой шашки дрон отлетает на безопасное расстояние, а после взрыва — возвращается на точку запуска. «Так саперы без риска для личного состава эффективно уничтожают взрывные заграждения противника и помогают в продвижении наших войск», — подчеркнули в ведомстве.