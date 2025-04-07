Саперы Южной группировки войск разминируют автодороги с помощью сбросов с БПЛА

«Взрывчатое вещество доставляем с помощью дронов. Оператор подлетает, скидывает на взрывное заграждение и в течение какого-то времени, отлетая на безопасное расстояние, ждет уничтожения взрывного заграждения», — пояснил командир инженерного взвода с позывным Макгрегор. Он добавил, что работа проводится в тыловых зонах ВСУ и на переднем крае.
Каждый вылет, объяснил он, продумывается — при каких погодных условиях и в какое время будет осуществлен полет.
В оборонном ведомстве отметили, что для уничтожения минных заграждений к беспилотнику прикрепляют тротиловый заряд с огнепроводной трубкой. После сброса тротиловой шашки дрон отлетает на безопасное расстояние, а после взрыва — возвращается на точку запуска. «Так саперы без риска для личного состава эффективно уничтожают взрывные заграждения противника и помогают в продвижении наших войск», — подчеркнули в ведомстве.