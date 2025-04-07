Кассационный суд решил смягчить приговор американцу Гордону Блэку

В Девятом кассационном суде общей юрисдикции во Владивостоке смягчили наказание американскому военнослужащему Гордону Блэку до 3 лет и 2 месяцев лишения свободы. Мужчину осудили в Приморском крае за угрозу убийством и кражу. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что кассационную жалобу адвоката иностранца удовлетворили частично. Ему смягчили наказание по пункту «в» части второй статьи 158 УК РФ [ «Кража»] до 3 лет и 2 месяцев лишения свободы", — сказала судья.
Наказание американский военный будет в колонии общего режима. О том, будут ли представители Блэка обжаловать решение, неизвестно.
В октябре прошлого года осужденный в России американский военнослужащий Гордон Блэк заявил, что не намерен подавать прошение о помиловании. Он отметил, что российское правительство признало его виновным в преступлении, и он подчинится законам России.
Ранее сообщалось, что суд Владивостока назначил бывшему американскому военнослужащему Гордону Блэку три года и девять месяцев колонии.
Напомним, штаб-сержант США Гордон Блэк, находясь во Владивостоке в гостях у своей девушки, устроил драку и украл у нее 200 тысяч рублей.