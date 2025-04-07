ТАСС: Установлены два командира ВСУ, совершавшие преступления в Судже

Речь идет о майоре А. В. Тополенко, который командовал 252-м отдельным батальоном территориальной обороны (Киев). Отмечается, что в конце прошлого года он прострелил себе ногу и выдавал все это за якобы «боевое ранение», а сам в это время был далеко за пределами суджанского приграничья.