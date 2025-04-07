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ТАСС: Установлены два командира ВСУ, совершавшие преступления в Судже

Силовики назвали командиров ВСУ, ответственных за преступления ВСУ в Судже.

Источник: Комсомольская правда

Российские силовики установили фамилии еще двух командиров Вооруженных сил Украины, которые руководили военными преступлениями боевиков ВСУ в Суджанском районе Курской области. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Речь идет о майоре А. В. Тополенко, который командовал 252-м отдельным батальоном территориальной обороны (Киев). Отмечается, что в конце прошлого года он прострелил себе ногу и выдавал все это за якобы «боевое ранение», а сам в это время был далеко за пределами суджанского приграничья.

«Должность командира батальона занял старший лейтенант Д. С. Литвиненко. Под командованием Тополенко и Литвиненко батальон совершал военные преступления на территории Суджанского района», — сказал собеседник агентства.

Любопытно, что Тополенко — неоднократно судимый уроженец Донецка. И он, и Литвиненко в настоящее время живут в Киеве. Между тем, подчеркивает собеседник агентства, российские военные уже ликвидировали большую часть личного состава этого батальона территориальной обороны. Сейчас подразделение пополняют принудительно мобилизованными украинцами.

В феврале этого года Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело на командира ракетной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Ростислава Карпушу после удара по интернату в Судже Курской области. Именно он отдал приказ своим подчиненным нанести ракетный удар по зданию, в котором были мирные жители. Точное число погибших и раненых сразу после удара украинская сторона не раскрывала.

Позже замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» Минобороны РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов сообщил, что в Судже обнаружили многочисленные свидетельства жестоких пыток мирных жителей военными Вооруженных сил Украины (ВСУ). По его словам, были найдены тела запытанных, изнасилованных с самыми жестокими следами пыток.

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что ВСУ организовали пыточные камеры в селе Русское Поречное Курской области. В них нашли тела не менее семи мирных жителей.