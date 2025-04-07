Житель Дзержинска Давидович рассказал о помощи ВС РФ в освобождении города

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о создании штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Уточняется, что нововведение необходимо для поддержания достойных условий жизни тех, кто решил остаться в освобожденных городах и не переезжать в пункты временного размещения.