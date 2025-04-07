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Житель Дзержинска Давидович рассказал о помощи ВС РФ в освобождении города

Житель Дзержинска на карте рисовал позиции ВСУ, чтобы помочь ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Житель Дзержинска (Торецка) в ДНР Роман Давидович сообщил, как во время освобождения города помог российским военным, указывая позиции ВСУ на картах. Об этом он проинформировал РИА Новости.

«И когда я Голландцу [позывной российского военного] начал помогать, я же по городу пешком передвигался, где что видел, где позиции показал, нарисовал», — поделился Давидович.

По словам собеседника агентства, украинские военные занимали оборонительные позиции в лесополосах, вдоль дорог, а также размещались на улицах города, занимая пустующие дома.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о создании штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Уточняется, что нововведение необходимо для поддержания достойных условий жизни тех, кто решил остаться в освобожденных городах и не переезжать в пункты временного размещения.