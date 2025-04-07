Житель Дзержинска (Торецка) в ДНР Роман Давидович сообщил, как во время освобождения города помог российским военным, указывая позиции ВСУ на картах. Об этом он проинформировал РИА Новости.
«И когда я Голландцу [позывной российского военного] начал помогать, я же по городу пешком передвигался, где что видел, где позиции показал, нарисовал», — поделился Давидович.
По словам собеседника агентства, украинские военные занимали оборонительные позиции в лесополосах, вдоль дорог, а также размещались на улицах города, занимая пустующие дома.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин рассказал о создании штаба по оказанию помощи освобожденным территориям. Уточняется, что нововведение необходимо для поддержания достойных условий жизни тех, кто решил остаться в освобожденных городах и не переезжать в пункты временного размещения.