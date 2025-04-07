На СВО вслед за главврачом ушел и бывший директор «Омскоблстройзаказчика»

Напомним, как ранее сообщили в СУ СКР по Омской области, по данным следствия, 17 апреля 2023 года глава учреждения, находясь в Барнауле, получил от двух местных предпринимателей в виде взятки 1,5 миллиона рублей за оказание содействия в заключении государственных контрактов на поставку и монтаж модульных конструкций ФАПов и амбулаторий на территории Омской области на общую сумму около 195 миллионов рублей — на выгодных условиях и без проведения конкурсных процедур.