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На СВО вслед за главврачом ушел и бывший директор «Омскоблстройзаказчика»

Бывший глава Омскоблстройзаказчика Егор Кирьяков, проходящий по делу о взятке в особо крупном размере, ушел на СВО добровольцем. Как сообщают Вести-Омск со ссылкой на Железнодорожный суд города Барнаула, там он проведет по меньшей мере год.

Источник: SuperOmsk.ru

Напомним, как ранее сообщили в СУ СКР по Омской области, по данным следствия, 17 апреля 2023 года глава учреждения, находясь в Барнауле, получил от двух местных предпринимателей в виде взятки 1,5 миллиона рублей за оказание содействия в заключении государственных контрактов на поставку и монтаж модульных конструкций ФАПов и амбулаторий на территории Омской области на общую сумму около 195 миллионов рублей — на выгодных условиях и без проведения конкурсных процедур.

Позиция обвиняемого не оглашалась. Судебный процесс в связи с отъездом в зону СВО приостановлен.

Как уже сообщал «СуперОмск», предпринимателей, якобы дававших взятку бывшему руководителю «Омскоблстройзаказчика», не будут судить «в связи с активным содействием расследованию».

Добавим, ранее также сообщалось, что в зону СВО отправился главный врач Тарской ЦРБ Александр Мироненко, возглавлявший больницу 10 лет.