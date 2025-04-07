На СВО вслед за главврачом ушел и бывший директор «Омскоблстройзаказчика»

Напомним, как ранее сообщили в СУ СКР по Омской области, по данным следствия, 17 апреля 2023 года глава учреждения, находясь в Барнауле, получил от двух местных предпринимателей в виде взятки 1,5 миллиона рублей за оказание содействия в заключении государственных контрактов на поставку и монтаж модульных конструкций ФАПов и амбулаторий на территории Омской области на общую сумму около 195 миллионов рублей — на выгодных условиях и без проведения конкурсных процедур.
Позиция обвиняемого не оглашалась. Судебный процесс в связи с отъездом в зону СВО приостановлен.
Как уже сообщал «СуперОмск», предпринимателей, якобы дававших взятку бывшему руководителю «Омскоблстройзаказчика», не будут судить «в связи с активным содействием расследованию».
Добавим, ранее также сообщалось, что в зону СВО отправился главный врач Тарской ЦРБ Александр Мироненко, возглавлявший больницу 10 лет.