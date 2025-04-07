Во время операции по установлению контроля над населённым пунктом Успеновка на красноармейском направлении пятеро украинских военнослужащих предприняли попытку сложить оружие и сдаться, однако были ликвидированы огнём своих же соратников, как сообщил командир батальона группировки «Центр» Даба Бадмажапов в комментарии РИА Новости.
Министерство обороны России ранее, 4 апреля, объявило о полном освобождении Успеновки, расположенной на территории Донецкой Народной Республики.
По словам Бадмажапова, эвакуировать сдавшихся украинских солдат не удалось. После того как подразделения ВСУ обнаружили факт пленения своих бойцов, ими были предприняты решительные действия по их устранению, применив доступные боевые средства. В результате пленные были уничтожены.
Он также добавил, что ранее в ходе штурма здания, в котором ранее располагался детский сад, российским военным удалось взять в плен двоих военнослужащих ВСУ. Эти солдаты остались живы.
Ранее депутат Верховной рады Анна Скороход заявила о намерении инициировать расследование в отношении 16 воинских частей на территории Украины.